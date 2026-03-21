Gli animalisti hanno espresso forte dissenso contro il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, criticando l’ordinanza recentemente firmata che autorizza l’uccisione delle nutrie. L’associazione Animal Liberation ha definito quell’atto come un atto di crudeltà e si è schierata pubblicamente contro questa decisione, che ha suscitato molte reazioni nella città. La questione riguarda la gestione del problema delle nutrie sul territorio comunale.

Bologna, 21 marzo 2026 – Gli animalisti si scagliano contro il sindaco di Bologna Matteo Lepore. L’oggetto che ha fatto scatenare la protesta dell’associazione animalista Animal liberation è l’ordinanza per l’uccisione delle nutrie emanata e firmata qualche giorno fa dal primo cittadino di Bologna. “Un atto di crudeltà”, lo hanno definito gli animalisti, contestando l’atto legislativo. "Le nutrie sono castorini, animali molto miti e innocui", scrive Animal liberation, affermando che l'ordinanza non è supportata da documentazione che attesti danni ambientali attribuibili ad esse. "Le nutrie sono spesso additate come capri espiatori di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Animalisti contro il sindaco Lepore: “L’ordinanza sull’uccisione delle nutrie è un atto di crudeltà”

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