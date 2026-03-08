Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega, ha nuovamente criticato il Partito Democratico di Bologna, definendo il sindaco Lepore il peggior primo cittadino di sempre. La sottosegretaria alla cultura ha espresso questa opinione in seguito allo scontro verbale avvenuto tra lei e il partito locale. La polemica si è riaccesa con dichiarazioni che hanno acceso il dibattito pubblico sulla gestione amministrativa in città.

Bologna, 8 marzo 2026 – Dopo lo scontro verbale tra la senatrice bolognese della Lega Lucia Borgonzoni e il Pd, oggi la sottosegretaria alla cultura torna a replicare. Ieri Borgonzoni aveva detto che ‘ Lepore per Bologna è un male di cui liberarsi ’, facendo insorgere il Pd bolognese. “ Richiamate il dialogo, ma mancate quotidianamente della minima cultura istituzionale”, ha detto Luigi Tosiani, segretario regionale dem. Per tutta risposta oggi Borgonzoni replica così: "Il Pd bolognese, ancora una volta, reagisce come se valesse il principio del 'qui comando io'. Davvero qualcuno pensa che sia uno scandalo auspicare, durante un convegno politico, che alle prossime elezioni democratiche venga mandato a casa quello che si considera il male della propria città?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lucia Borgonzoni rincara la dose: “Pd bolognese contro la democrazia. Lepore il peggior sindaco di sempre”

