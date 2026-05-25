Il Comune di Spoltore ottiene finanziamento per il recupero architettonico dell' ex Lavatoio FOTO

Notizia in breve

Il Comune di Spoltore ha ricevuto un finanziamento destinato al recupero architettonico dell'ex lavatoio situato in via della Madonnina. L'intervento prevede lavori di restauro e conservazione della struttura. La somma concessa sarà utilizzata per interventi di recupero e valorizzazione dell’edificio storico. La decisione segue le procedure di assegnazione di fondi pubblici dedicate a interventi di tutela del patrimonio locale.