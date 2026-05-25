Il Comune di Spoltore ottiene finanziamento per il recupero architettonico dell' ex Lavatoio FOTO

Da ilpescara.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Spoltore ha ricevuto un finanziamento destinato al recupero architettonico dell'ex lavatoio situato in via della Madonnina. L'intervento prevede lavori di restauro e conservazione della struttura. La somma concessa sarà utilizzata per interventi di recupero e valorizzazione dell’edificio storico. La decisione segue le procedure di assegnazione di fondi pubblici dedicate a interventi di tutela del patrimonio locale.

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Il Comune di Spoltore ha ottenuto un finanziamento per il recupero architettonico dell’ex lavatoio in via della Madonnina.Il risultato è stato raggiunto grazie a un progetto congiunto dell’amministrazione guidata dal sindaco Chiara Trulli e della sovrintendente Chiara Delpino. Abbonati per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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