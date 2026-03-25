Abbattimento barriere architettoniche il Comune ottiene finanziamento | incontro pubblico

Il Comune di San Pietro Vernotico ha ottenuto un finanziamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro pubblico per presentare i dettagli del progetto e coinvolgere i cittadini. L’amministrazione comunale sta lavorando a strumenti di programmazione per pianificare interventi strutturali e sfruttare le opportunità di finanziamento disponibili.

Giovedì 26 marzo prossimo, invito rivolto a cittadini, associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di avviare un confronto diretto e raccogliere contributi, segnalazioni e proposte Anche per la redazione del Peba il Comune ha ottenuto un finanziamento, avviando così un percorso strategico volto a migliorare l’accessibilità del territorio. In quest’ottica, giovedì 26 marzo si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di avviare un confronto diretto e raccogliere contributi, segnalazioni e proposte. L’iniziativa si inserisce in una prima fase di ascolto già avviata attraverso la somministrazione di questionari a scuole, associazioni e cittadini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Abbattimento barriere architettoniche, il Comune ottiene finanziamento: incontro pubblico Articoli correlati Fossacesia ottiene 120mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola primaria "M. Bianco"Il Comune di Fossacesia ha ottenuto un ulteriore finanziamento nell'ambito dei fondi Pnrr destinati all’edilizia scolastica. Abbattimento delle barriere architettoniche domestiche: il bando per i contributiPisa, 19 gennaio 2026 – Il Comune di Pisa ha pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi diretti all'eliminazione delle barriere... Approfondimenti e contenuti su Abbattimento barriere Temi più discussi: Detrazione 75 barriere architettoniche: come ottenere il 50% nel 2026; Abbattimento delle barriere architettoniche, Capitani: Allocate risorse soprattutto sulle scuole; Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche; ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, CAPITANI: ALLOCATE RISORSE SULLE SCUOLE. Consiglio Comunale, Capitani risponde sull'abbattimento delle barriere architettoniche: Allocate risorse soprattutto sulle scuoleI finanziamenti comunali per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sono stati l’oggetto dell’interrogazione presentata durante il Consiglio comunale di oggi dalla Consigliera Anna Fe ... radiosienatv.it ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, CAPITANI: ALLOCATE RISORSE SULLE SCUOLENel corso del Consiglio comunale di giovedì 19 marzo si è acceso il confronto sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, al centro di un’interrogazione presentata dalla consigliera del ... oksiena.it Museo inclusivo, Castello Gamba senza barriere grazie al Pnrr. Diversi interventi per abbattimento barriere architettoniche e sensoriali #ANSA x.com #Jesi - L’impianto di risalita, realizzato per l’abbattimento delle barriere architettoniche, permetterà all’utenza di raggiungere il piano di rappresentanza dove si trovano la Sala del Consiglio, della Giunta e del Sindaco, oltre agli uffici di segreteria - facebook.com facebook