Il Comune di Santa Marina ottiene un finanziamento per l’acquisto di uno scuolabus elettrico

Il Comune di Santa Marina ha ricevuto un finanziamento di 252.540 euro dal Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, Asse 3 – Obiettivo Specifico 3. Con questa somma, l’amministrazione punta ad acquistare uno scuolabus elettrico. La decisione si inserisce in un progetto volto a migliorare il trasporto scolastico nel territorio comunale. La cifra è stata approvata nell’ambito di un finanziamento regionale destinato a iniziative di sviluppo sostenibile.

Il Comune di Santa Marina ha ottenuto un finanziamento pari a € 252.540,00 nell’ambito del Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.2 – Azione 3.2.1, finalizzato all’acquisto di uno scuolabus ecologico. L’intervento rientra nelle politiche regionali volte a.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Abbattimento barriere architettoniche, il Comune ottiene finanziamento: incontro pubblicoGiovedì 26 marzo prossimo, invito rivolto a cittadini, associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di avviare un confronto diretto e...

Sant’Angelo a Cupolo, il Comune ottiene finanziamento da 536mila euroIl Comune di Sant’Angelo a Cupolo ottiene tre nuovi finanziamenti a fondo perduto nell’ambito dell’Avviso C.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Mercati Civici di Cagliari aperti nei giorni di festa, un servizio in più per la città; Celebrazioni di Santa Caterina, modifiche temporanee alla viabilità; Web-TV del Comune di Napoli – Sicurezza e salute sul lavoro, scuole e istituzioni nel Polo di San Giovanni; Monumenti Aperti torna a Sassari il 2 e 3 maggio.

Pula, il Comune vara il programma per rilanciare Santa MargheritaNuovi fabbricati connessi alle aziende, la possibilità di affiancare all’attività agricola anche quella ricettiva con la nascita di hotel rurali e agricampeggi: con il Programma di conservazione e ... unionesarda.it

Santa Sofia, il campanile ora è del ComuneIl campanile di Santa Sofia, a Benevento, è del Comune. Il riconoscimento è avvenuto oggi con la sottoscrizione, in Prefettura, dell'atto con cui il Fondo edifici di culto del Viminale, tramite il ... ilmattino.it

Il Comune di Santa Marina ottiene un finanziamento di oltre 250.000 € dalla Regione Campania per l'acquisto di uno scuolabus ecologico. Scopri i dettagli del progetto - facebook.com facebook