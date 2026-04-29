Il Comune di Santa Marina ottiene un finanziamento per l’acquisto di uno scuolabus elettrico

Da salernotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Santa Marina ha ricevuto un finanziamento di 252.540 euro dal Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, Asse 3 – Obiettivo Specifico 3. Con questa somma, l’amministrazione punta ad acquistare uno scuolabus elettrico. La decisione si inserisce in un progetto volto a migliorare il trasporto scolastico nel territorio comunale. La cifra è stata approvata nell’ambito di un finanziamento regionale destinato a iniziative di sviluppo sostenibile.

Il Comune di Santa Marina ha ottenuto un finanziamento pari a € 252.540,00 nell’ambito del Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.2 – Azione 3.2.1, finalizzato all’acquisto di uno scuolabus ecologico. L’intervento rientra nelle politiche regionali volte a.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Abbattimento barriere architettoniche, il Comune ottiene finanziamento: incontro pubblicoGiovedì 26 marzo prossimo, invito rivolto a cittadini, associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di avviare un confronto diretto e...

Sant’Angelo a Cupolo, il Comune ottiene finanziamento da 536mila euroIl Comune di Sant’Angelo a Cupolo ottiene tre nuovi finanziamenti a fondo perduto nell’ambito dell’Avviso C.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Mercati Civici di Cagliari aperti nei giorni di festa, un servizio in più per la città; Celebrazioni di Santa Caterina, modifiche temporanee alla viabilità; Web-TV del Comune di Napoli – Sicurezza e salute sul lavoro, scuole e istituzioni nel Polo di San Giovanni; Monumenti Aperti torna a Sassari il 2 e 3 maggio.

Pula, il Comune vara il programma per rilanciare Santa MargheritaNuovi fabbricati connessi alle aziende, la possibilità di affiancare all’attività agricola anche quella ricettiva con la nascita di hotel rurali e agricampeggi: con il Programma di conservazione e ... unionesarda.it

Santa Sofia, il campanile ora è del ComuneIl campanile di Santa Sofia, a Benevento, è del Comune. Il riconoscimento è avvenuto oggi con la sottoscrizione, in Prefettura, dell'atto con cui il Fondo edifici di culto del Viminale, tramite il ... ilmattino.it

Digita per trovare news e video correlati.