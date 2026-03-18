Champions League | il Como rischia l’esclusione o sanzioni UEFA

Il Como di Cesc Fabregas potrebbe essere escluso dalla prossima Champions League o ricevere sanzioni dalla UEFA. La squadra si sta giocando la qualificazione europea, ma le autorità del massimo organismo calcistico stanno valutando la conformità ai requisiti richiesti. La decisione finale dipenderà dall’esito delle verifiche in corso.

Il Como di Cesc Fabregas corre verso una storica qualificazione in Champions League, ma il sogno europeo della proprietà Hartono rischia di infrangersi contro i rigidi parametri della UEFA. Nonostante il piazzamento attuale proietti i lariani nell’élite continentale, il club non rispetta i criteri minimi per la composizione delle liste: su 25 slot disponibili, 8 devono essere occupati da calciatori formati nel vivaio nazionale (tra i 15 e i 21 anni), di cui almeno 4 provenienti dal proprio settore giovanile. Allo stato attuale, la rosa vanta solo Mauro Vigorito ed Edoardo Goldaniga come profili idonei, un vuoto normativo che costringerebbe il club a una drastica riduzione della lista A, privando il tecnico di rotazioni vitali nella massima competizione europea. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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