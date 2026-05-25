La curva dello stadio locale è stata demolita in tre giorni per l’adeguamento alle normative Uefa. I lavori sono in corso e prevedono l’installazione di nuove strutture. Come alternativa, si utilizza il Mapei Stadium per le partite di Champions League. L’intervento riguarda principalmente la tribuna e le aree circostanti, senza modificare altre parti dell’impianto. Nessuna data ufficiale di completamento è stata comunicata.

Pronti via, e la curva non c’è più! Smantellata nel giro di tre giorni. Il lunedì dopo la partita col Parma, ultima al Sinigaglia della stagione, sono iniziati i lavori per l’adeguamento dell’impianto alle normative Uefa. Non serviva aspettare di sapere in quale competizione finisse la squadra: che fosse Conference, Europa League o Champions, serviva uno stadio di categoria 4. Il problema più grande era quello relativo alla curva ovest, quella storicamente destinata ai tifosi di casa, realizzata in tubolari. La Uefa richiede esclusivamente strutture in cemento armato, dunque a tempo di record i seggiolini sono stati smontati (e venduti ai tifosi a 25 euro l’uno con il ricavato che andrà in beneficenza) e i tubolari svitati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Como si rifà il look per la Champions: curva smantellata in 3 giorni. Mapei Stadium come alternativa

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