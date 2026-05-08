La lista degli stadi idonei UEFA è stata resa ufficiale, con il Mapei Stadium che sarà la sede designata per le partite europee del Como. Di conseguenza, il club non potrà disputare le gare in casa al Sinigaglia qualora si qualificasse alle competizioni continentali. La decisione ha comportato una variazione rispetto alla consueta sede di gioco, e i dettagli sono stati resi noti attraverso la pubblicazione ufficiale delle strutture approvate.

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© Calcionews24.com - Serie A, ufficiali le Licenze UEFA: il Como sceglie il Mapei Stadium per le gare europee

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