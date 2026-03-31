Il Como si prepara a trasferirsi al Mapei Stadium di Reggio Emilia per disputare le partite di Champions League. La squadra, allenata da Cesc Fàbregas, sta organizzando il cambio di sede in vista delle gare europee. Il club ha comunicato ufficialmente il trasferimento, che coinvolge anche aspetti logistici e organizzativi, per consentire la partecipazione alle competizioni continentali.

Como – Operazione Champions League. In campo e fuori. Mentre la squadra allenata da Cesc Fabregas si prepara alla trasferta di Udine nel giorno di Pasquetta per consolidare il quarto posto in classifica (prima del big-match di domenica 12 al Sinigaglia, dove è in programma il posticipo serale contro l’Inter), la società lavora alacremente lontano dal rettangolo verde in vista di una più che possibile partecipazione alle prossime coppe europee. Con il sogno Champions che ad oggi non è fantacalcio. Ma per farsi trovare preparati ad appuntamenti così prestigiosi, proprietà e dirigenza devono attenersi alle rigide normative imposte dalla Uefa, come quelle del “fair play“ finanziario“ (ma in questo caso ci sono un paio d’anni per rimettersi in regola, dopo aver speso centinaia di milioni nelle ultime tre stagioni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Obiettivo Champions: il Como pronto a emigrare al Mapei di Reggio Emilia per il suo sogno europeo

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