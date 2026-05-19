Giaccherini | Alla Juve non serve spendere soldi ma gente affamata Spalletti? Parole stonate
Un ex calciatore ha commentato recentemente le strategie di mercato di una grande squadra, affermando che non è necessario investire grandi somme di denaro ma piuttosto puntare su giocatori motivati e desiderosi di emergere. In un'altra intervista, un allenatore ha espresso giudizi critici sulle dichiarazioni di un collega, definendole poco appropriate. Le sue parole sono state pubblicate da un sito di notizie sportive e hanno suscitato diverse reazioni tra gli appassionati e addetti ai lavori.
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Emanuele Giaccherini ha commentato, negli studi di Dazn, le parole di Spalletti dopo la sconfitta con la Fiorentina, sottolineando che i tifosi non si accontentano dell'Europa League #Juventus #Giaccherini #SpazioJ x.com
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