Giaccherini | Alla Juve non serve spendere soldi ma gente affamata Spalletti? Parole stonate

Un ex calciatore ha commentato recentemente le strategie di mercato di una grande squadra, affermando che non è necessario investire grandi somme di denaro ma piuttosto puntare su giocatori motivati e desiderosi di emergere. In un'altra intervista, un allenatore ha espresso giudizi critici sulle dichiarazioni di un collega, definendole poco appropriate. Le sue parole sono state pubblicate da un sito di notizie sportive e hanno suscitato diverse reazioni tra gli appassionati e addetti ai lavori.

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