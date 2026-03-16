I soldi aiutano ma non fanno la felicità | perché il Como in Champions sarebbe davvero una favola

Il Como ha raggiunto la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, un risultato che ha sorpreso molti appassionati di calcio. La squadra ha battuto avversari di alto livello e si prepara ora a affrontare le prossime sfide internazionali. La loro impresa, tuttavia, suscita discussioni sul ruolo del denaro nel successo sportivo e sulla reale importanza dei fondi nelle competizioni di alto livello.

Ma quale favola: con i soldi son bravi tutti a fare calcio! Uno degli argomenti più sentiti e inflazionati sul Como, che tende a sminuire lo straordinario campionato della squadra di Fabregas, fa capire quanto sia retrogrado e stantio il dibattito calcistico italiano, refrattario ad ogni novità, invidioso delle buone idee. Perché la storia del Como dimostra che anche nel calcio i soldi non fanno la felicità. Poi, certo, aiutano. Se la stagione finisse oggi, i lariani sarebbero in Champions League. Al momento occupano la quarta posizione, hanno un punto di vantaggio sulla Juventus, tre sulla Roma che soltanto un paio di giornate fa si giocava il match point e dopo quell’errore come previsto è scivolata indietro, le altre praticamente sono tagliate fuori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I soldi aiutano ma non fanno la felicità: perché il Como in Champions sarebbe davvero una favola Articoli correlati Leggi anche: I soldi non fanno la felicità, ma sarà vero? Jutta Leerdam svela il regalo di Jake Paul da mezzo milione di euro: “Ma i soldi non fanno la felicità”Jake Paul ha sorpreso la sua fidanzata Jutta Leerdam con un SUV lussuosissimo come premio per le medaglie vinte alle Olimpiadi Invernali: mostra sui... If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything!