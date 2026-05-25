Il Como dalla Serie D alla Champions in sette anni il Guardian celebra il successo di Fabregas

Da ilnapolista.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, Roma e Como hanno conquistato rispettivamente il terzo e il quarto posto in Serie A, garantendosi la qualificazione in Champions League. Milan e Juventus finiranno invece in Europa League. La squadra lombarda, promossa dalla Serie D in sette anni, ha concluso con un piazzamento storico. La lotta per la salvezza si è conclusa con alcune squadre retrocesse, mentre altre si sono salvate grazie ai risultati dell’ultima giornata.

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Nella serata di ieri c’è stata la lotta Champions e quella salvezza in Serie A. Alla fine, Roma e Como sono riuscite ad arrivare rispettivamente terza e quarta, mentre Milan e Juventus andranno a disputare l’Europa League nella prossima stagione. A sorprendere è stata certamente la squadra di Fabregas, arrivata in A lo scorso anno dopo aver fatto un percorso lungo sette anni che li ha portati dalla Serie D fino alla qualificazione in Champions. Como in Champions grazie alla sconfitta del Milan. Scrive Nicky Bandini sul Guardian: La serata era iniziata con Milan e Roma a occupare gli ultimi due posti validi per la Champions League, entrambe con due punti di vantaggio su Como e Juventus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Como Went From Serie D To Champions League In 7 Years.. The CRAZY Rise Of Cesc Fabregas

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