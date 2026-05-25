Il Como è passato dalla Serie D alla Champions League in sette anni, grazie a investimenti considerevoli e a un allenatore che, fino a tre anni fa, lavorava per il club. La squadra ha conquistato la qualificazione alla massima competizione europea, dopo aver scalato le divisioni nazionali e internazionale. La società ha investito risorse significative nella rosa e nello staff tecnico, contribuendo alla rapida ascesa. L’allenatore ha guidato il team nel salto di categoria e nella conquista di importanti risultati.

Nella stagione 201819 il Como giocava in Serie D, la quarta categoria del calcio italiano, dopo essere fallito due volte nei quindici anni precedenti. Quest’anno è arrivato quarto in Serie A e nella prossima stagione giocherà per la prima volta nella sua storia la Champions League, la più importante e remunerativa competizione europea per club. È il miglior risultato della storia del Como, che prima di quest’anno non era mai andato oltre al sesto posto in Serie A raggiunto nel 1950. Ed è arrivato grazie alla società più ricca del campionato, e con una squadra giovane, arrembante e dal bel gioco, allenata dallo 39enne spagnolo Cesc Fàbregas, uno degli allenatori più promettenti del mondo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dalla Serie D alla Champions League in sette anni

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CARRIERA IMPOSSIBILE: Dalla SERIE D alla CHAMPIONS solo con 18ENNI!

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