Elezioni Saverio Pazzano è il primo candidato sindaco a recarsi al voto

Saverio Pazzano è stato il primo dei quattro candidati alla corsa per il municipio a recarsi alle urne. Ha votato questa mattina, entrando nella cabina elettorale senza attese o file. Gli altri candidati non sono ancora arrivati. La scena si è svolta in un clima tranquillo, con Pazzano che ha lasciato la sezione elettorale poco dopo aver espresso la propria preferenza.

È Saverio Pazzano, il primo tra i quattro candidati alla poltrona di Palazzo San Giorgio a esprimere la propria preferenza in cabina elettorale. L'aspirante primo cittadino "civico", sostenuto dalla lista La Strada, ha votato alle 10.30, accompagnato da moglie e figlioletto portato sulle spalle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Elezioni a Reggio, i candidati Sindaco nel primo confronto promosso da Confindustria e Cna

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