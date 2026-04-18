Sassuolo-Milan Primavera termina 1-1 | risultato giusto che condanna i rossoneri Il commento

Nel pomeriggio si è disputata la partita tra Sassuolo e Milan Primavera, valida per la 34ª giornata del campionato Primavera 1. La sfida si è conclusa con un pareggio di 1-1, risultato che ha premiato entrambe le squadre con un punto ciascuna. La gara si è svolta alle 15:00, portando in campo due formazioni pronte a confrontarsi su un terreno di gioco reso difficile dalle condizioni climatiche.

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Sassuolo e Milan Primavera, gara valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna hanno pareggiato 1-1. In rete per i rossoneri Domnitei (qui le pagelle). Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato allo 'Stadio Enzo Ricci' di Sassuolo. Il match è cominciato lento, con ritmi non elevati da parte delle due squadre. Ci provano i rossoneri con Borsani a inizio gara ma nessun problema per i neroverdi. La prima vera occasione della gara arriva al 22' sul destro di Scotti che rientra al limite dell'area, ma il suo tiro esce alto di poco sopra la traversa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan Primavera termina 1-1: risultato giusto che condanna i rossoneri. Il commento Notizie correlate Primavera, Hellas Verona-Milan 4-1: batosta per i rossoneri incapaci di reagire. Il commentoSi è disputata, in mattinata, al 'Sinergy Stadium' di Verona, il match Hellas Verona-Milan, valido per la 23^ giornata del campionato Primavera 1... Primavera 1, Roma-Milan finisce 1-0: brutta gara dei rossoneri. Proposta offensiva assente. Il commentoSi è disputato in mattinata, allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma, il match Roma-Milan, valido per la 27^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il programma del Settore Giovanile rossonero: 18 e 19 aprile 2026; Tabellino partita Sassuolo Femminile U19 vs Milan Women U19; Paura al Viola Park: Vezzosi del Sassuolo Primavera sviene dopo un colpo al volto, è stato trasportato in ospedale; Dove vedere Roma-Atalanta, Cobolli in semifinale e tutto lo sport in tv del 18 aprile 2026. DIRETTA | Sassuolo Milan Primavera (risultato finale 1-1): pareggio dopo 90?! (18 aprile 2026)Diretta Sassuolo Milan Primavera, streaming video tv: i rossoneri vivono una situazione tranquilla, ma un ko potrebbe complicare tutto (18 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Primavera, Renna: I ragazzi oggi sono stati bravi, si sono fatti valereNel post partita di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 34esima giornata del campionato di Primavera 1 e terminata in parità, l'allenatore dell'U20 rossonera Giovanni Renna ... milannews.it È FINITA A Sassuolo arriva il terzo pareggio per 1-1 nelle ultime cinque gare per il Milan Primavera x.com Sassuolo-#Milan del campionato #Primavera1 in diretta | LIVE NEWS #SempreMilan - facebook.com facebook