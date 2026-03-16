Al via la XII edizione di Non ci ferma nessuno | Luca Abete contro il benegrazismo

Otto tappe, studenti Erasmus e un podcast sulla salute mentale. Abete: "La più grande forma di libertà sta nel rispondere sinceramente alla domanda "come stai?"" È stata presentata la 12esima edizione di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale motivazionale ideata da Luca Abete. Un percorso fatto di storie e dibattiti che attraverserà l’Italia in otto tappe: da Roma a Reggio Calabria, passando per Campobasso, Chieti, Varese, Salerno, Palermo e una tappa finale tutta da scoprire. Divenuto ormai un punto di riferimento, ogni anno migliaia di studentesse e studenti diffondono i valori dell’iniziativa nell’ambito del Laboratorio dei Linguaggi della Comunicazione Giovanile diretto da Luca Abete. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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