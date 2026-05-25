Il Cielo Sopra il Turano Trekking a Monte Cervia

Durante il trekking sulla cresta di Monte Cervia, i partecipanti hanno ammirato un panorama sul Lago del Turano. L'escursione si svolge nella Riserva naturale di Monte Navegna e Monte Cervia, un'area del Lazio nota per la sua buona conservazione ecologica. Il percorso offre viste panoramiche e attraversa zone di elevata integrità ambientale. L'itinerario è stato realizzato nel rispetto delle caratteristiche naturali della zona.

Un itinerario di cresta con un bellissimo scorcio panoramico sul Lago del Turano.La Riserva naturale di Monte Navegna e Monte Cervia rappresenta la cornice di questa piccola escursione in una area del Lazio ecologicamente ben conservata. Il sentiero si snoda lentamente attraverso i boschi, veri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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