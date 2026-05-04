Nella Valle del Turano, tra maggio e giugno, si terranno cinque eventi che combinano musica e trekking nei borghi della zona. Durante queste manifestazioni, i partecipanti potranno assistere a concerti gratuiti all’aperto in diversi paesi e partecipare a escursioni lungo il Lago Turano. Le iniziative sono pensate per valorizzare le atmosfere dei piccoli centri e le bellezze naturali della valle.

? Cosa scoprirai Quali borghi ospiteranno i concerti gratuiti tra maggio e giugno?. Come si uniscono trekking e musica lungo il Lago Turano?. Chi sono gli artisti che animeranno le piazze della Valle?. Perché i fondi PNRR finanziano questa rigenerazione culturale?.? In Breve 2 maggio Paganico Sabino concerto Anonima Armonisti, 16 maggio Collalto Sabino orchestra Bertucci.. 6 giugno Castel di Tora spettacolo Antico Borgo ed escursione Cammino del Lago Turano.. 13 e 14 giugno Castel di Tora concerti Mark Hanna e Green Cloud.. Progetto finanziato da NextGenerationEU e Ministero della Cultura tramite fondi PNRR.. Il 2 maggio, la piazza principale di Paganico Sabino ospiterà il concerto degli Anonima Armonisti alle ore 17:00, dando inizio a una serie di cinque eventi gratuiti nella Valle del Turano tra maggio e giugno 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle del Turano: 5 eventi tra musica e trekking nei borghi

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