Il Cerasuolo d’Abruzzo conquista il Rose Rosè 2026 a Roma

A Roma si è svolta la nuova edizione di Rose Rosé 2026, evento tenutosi in via Borgognona. Durante la manifestazione, il Cerasuolo d’Abruzzo ha ricevuto il riconoscimento al concorso. La location è stata allestita con elementi di vino, moda, arte e lifestyle, creando un ambiente dedicato alla cultura del rosé. La manifestazione ha coinvolto produttori e appassionati, con degustazioni e presentazioni di diverse etichette.

A Roma si è svolta la nuova edizione Rose Rosé 2026. L’evento ha avuto luogo a via Borgognona, che si è trasformata per l’occasione in un palcoscenico tra vino, moda, arte e lifestyle.Dall’11 al 17 maggio, la storica strada romana tra piazza di Spagna e via del Corso ha accolto visitatori da. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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