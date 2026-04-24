Il Cerasuolo d' Abruzzo protagonista a Roma per la IV edizione di Rose Rosé

A Roma si tiene la quarta edizione di Rose Rosé, un evento dedicato al vino rosato italiano. La manifestazione mette in mostra il Cerasuolo d’Abruzzo, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore. L’iniziativa si svolge con degustazioni e esposizioni che combinano il gusto del vino con elementi di arte e cultura contemporanea. La manifestazione si svolge presso location dedicate alla promozione del settore vinicolo.

Il Cerasuolo d’Abruzzo protagonista a Roma in occasione della IV edizione di Rose Rosé, evento che celebra il vino rosato italiano attraverso un’esperienza immersiva che unisce gusto, arte e cultura contemporanea. Dall’11 al 17 maggio, con le giornate clou del 13 e 14, Roma si tinge di rosa.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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