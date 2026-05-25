Il centrosinistra celebra la vittoria a Faenza | Stasera festa in piazza

A Faenza, oltre la metà dei voti è stata già conteggiata e la vittoria del centrosinistra è diventata ufficiale. La coalizione ha ottenuto il risultato necessario per confermare la vittoria alle elezioni. La città si prepara a celebrare con una festa in piazza.

Ben più della metà dei voti è stata conteggiata a Faenza, dove la vittoria del centrosinistra è ormai ufficiale. Il candidato sindaco Massimo Isola (Pd, M5S, Faenza Cresce, Faenza Pop, Fai) è al 61,66%. Seguono gli sfidanti Gabriele Padovani (FdI, Faenza Insieme, Area Liberale, Ppn, Noi Moderati). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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