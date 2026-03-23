La scena è quasi surreale, ma perfettamente coerente con la storia recente del centrosinistra italiano: vince un referendum pesante, incassa un successo politico che poteva essere la base per ripartire, e nel giro di poche ore torna a fare ciò che gli riesce meglio, cioè dividersi. Il risultato è chiaro, il segnale anche: il governo è stato fermato su un terreno simbolico e strategico. Ma invece di capitalizzare, il cosiddetto “campo largo” sembra già avvitarsi nelle sue contraddizioni. Festa breve, ego lunghi. Non c’è nemmeno il tempo di metabolizzare il risultato che arrivano le prime uscite. Maurizio Landini parla di “nuova primavera”, evocando una stagione di mobilitazione e rilancio sociale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il Centrosinistra e la vittoria del “No”: festa breve, ego lunghi

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