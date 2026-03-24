IL COMITATO DEL «NO SOCIALE» IN PRESIDIO A MONTECITORIO Landini: «Il governo pensava di avere davanti un plebiscito, è venuta fuori una domanda di cambiamento. Meloni non rappresenta più la maggioranza del paese» IL COMITATO DEL «NO SOCIALE» IN PRESIDIO A MONTECITORIO Landini: «Il governo pensava di avere davanti un plebiscito, è venuta fuori una domanda di cambiamento. Meloni non rappresenta più la maggioranza del paese» Piazza Barberini, a Roma, si sta ancora riempiendo quando inizia a scendere qualche goccia di pioggia. Il meteo rischia di rovinare la festa, gli ombrelli iniziano ad aprirsi e la folla a stringersi. In quel momento Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che sotto al Senato avevano riunito una piccola truppa di Avs, raggiungono la manifestazione: «Piove, governo ladro!», scherza Fratoianni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «C’è chi dice no»: in piazza la festa del centrosinistra

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