Il centrodestra ha conquistato Reggio Calabria al primo turno e mantiene il vantaggio a Venezia. La vittoria a Reggio Calabria rappresenta una presa importante nelle elezioni locali, mentre il vantaggio a Venezia conferma il successo nelle città chiave. Nessun candidato ha raggiunto il 50% delle preferenze in entrambe le città. I risultati ufficiali sono stati comunicati dalle autorità elettorali. Nessuna variazione nei risultati attesi è stata segnalata finora.

Il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno ed è in netto vantaggio a Venezia fa tirare un sospiro di sollievo a Giorgia Meloni e ai suoi alleati. Il campo largo perennemente allo stato nascente di Elly Schlein e Giuseppe Conte assiste inerme al trionfo di Vincenzo De Luca a Salerno e di Mirello Crisafulli a Enna, che hanno corso senza neppure il simbolo del Pd, e torna guardingo. I risultati delle amministrative del 24 e 25 maggio, che hanno coinvolto oltre 700 Comuni e chiamato al voto 6,6 milioni di italiani, sembrano non risentire dell’effetto referendum. E per la sinistra la strada verso le elezioni politiche appare in salita: un libro tutto ancora da scrivere. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il centrodestra strappa Reggio Calabria e tiene Venezia: la rivincita dopo il referendum

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