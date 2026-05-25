Il centrodestra si conferma a Gazzaniga eletto Angelo Merici L’affluenza è la più bassa in provincia

A Gazzaniga, il centrodestra ha confermato la vittoria con Angelo Merici, che ha ottenuto il 79,97% dei voti. L’affluenza alle urne è stata la più bassa in provincia. Il candidato avversario ha ricevuto il 20,03% delle preferenze, rappresentando la lista “Gazzaniga Protagonista”. La partecipazione alle elezioni è risultata inferiore rispetto alle precedenti consultazioni.

Angelo Merici è il nuovo sindaco di Gazzaniga. Il candidato del centrodestra unito ha raccolto il 79,97% delle preferenze, contro il 20,03% del candidato Antonio Baleri, che correva per la lista “Gazzaniga Protagonista”. Sono 1.705 i cittadini che hanno espresso la propria preferenza per Merici, 427 hanno scelto Baleri. In paese ha votato il 51,86% degli aventi diritto, il dato più basso in Bergamasca: 49 le schede nulle, 64 quelle bianche. leggi anche. L'intervista Angelo Merici candidato sindaco a Gazzaniga: “Siamo attenti ai bisogni delle famiglie”. Qui la diretta con tutti i verdetti delle urne. Il centrodestra si conferma a Gazzaniga, eletto Angelo Merici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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