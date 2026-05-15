Il dibattito politico si concentra sulla proposta di Merici, che punta a mantenere una continuità nelle politiche sociali, con particolare attenzione alle famiglie. Si discute di come i servizi destinati a giovani e anziani possano essere modificati o rafforzati con questa proposta. Inoltre, si analizza chi potrebbe rappresentare le esigenze delle nuove generazioni nel prossimo governo comunale, considerando le diverse posizioni politiche e le proposte avanzate dai vari soggetti coinvolti.

? Punti chiave Come cambieranno i servizi per giovani e anziani con la nuova proposta?. Chi rappresenterà davvero le nuove generazioni nel prossimo governo comunale?. Quali sono le differenze concrete tra il modello Merici e quello Baleri?. Perché la continuità amministrativa è diventata il punto centrale del dibattito?.? In Breve Sfida elettorale tra Merici e Baleri prevista per i giorni 24 e 25 maggio.. Programma Merici prevede spazi aggregativi per giovani e servizi per over sessantacinque.. Lista Centrodestra unito punta su equilibrio demografico e parità tra uomini e donne.. Merici propone continuità amministrativa basata sulla precedente esperienza come vicesindaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gazzaniga, Merici punta sulla continuità: “Attenti alle famiglie

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