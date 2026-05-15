Angelo Merici candidato sindaco a Gazzaniga | Siamo attenti ai bisogni delle famiglie

A Gazzaniga si avvicinano le elezioni comunali programmate per il 24 e 25 maggio. Tra i candidati al ruolo di sindaco c’è anche un uomo che ha dichiarato di essere particolarmente sensibile alle esigenze delle famiglie e di voler lavorare per migliorare i servizi rivolti ai nuclei familiari. La campagna elettorale si concentra sulla presentazione dei programmi e delle proposte dei vari candidati, in vista di una consultazione che coinvolgerà gli abitanti del paese.

Si avvicinano le elezioni amministrative a Gazzaniga. Alle comunali del 24 e 25 maggio sono in campo due liste: da una parte “Centrodestra unito – Merici candidato sindaco”, che punta sul candidato sindaco Angelo Merici, e dall’altra “Gazzaniga Protagonista”, guidata dal candidato sindaco Antonio Baleri. INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO ANGELO MERICI – “CENTRODESTRA UNITO – MERICI CANDIDATO SINDACO”. Perché ha deciso di candidarsi? La mia candidatura nasce nel segno della continuità con il lavoro svolto dall’amministrazione uscente, della quale ho fatto parte come vicesindaco. In questi anni abbiamo affrontato sfide importanti, portando avanti progetti concreti e lavorando con impegno e spirito di squadra per il bene di Gazzaniga. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Gazzaniga, Angelo Merici primo candidato del centrodestra alle comunali

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