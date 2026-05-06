Le elezioni amministrative si avvicinano, con circa 900 comuni chiamati alle urne e quasi 6,7 milioni di cittadini coinvolti. Tra le città più attese, il centrosinistra punta sulla vittoria a Venezia, mentre il centrodestra concentra le proprie speranze su Reggio Calabria. Sono 20 i capoluoghi coinvolti in questa tornata elettorale, che si svolgerà nei prossimi giorni.

Scatta il conto alla rovescia per le prossime amministrative dove andranno al voto 900 comuni per un totale di quasi 6,7 milioni di elettori. Si voterà il 24 e 25 maggio (con eventuale ballottaggio due settimane dopo), tranne che per 149 comuni della Sardegna, alle urne il 7 e 8 giugno, e per due comuni del Trentino-Alto Adige (al voto il 17 maggio). I riflettori si accendono sui 20 capoluoghi di Provincia: Venezia, Salerno, Avellino, Mantova, Lecco, Messina, Enna, Agrigento, Reggio Calabria, Crotone, Trani, Andria, Chieti, Macerata, Fermo, Prato, Pistoia, Arezzo, Sanluri e Tempio Pausania. Se ci si concentra sui 18 capoluoghi di provincia alla prima tornata di votazioni, la situazione di partenza è questa: 5 amministrazioni uscenti sono di centrodestra, 8 di centrosinistra e 5 sono di liste civiche.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Amministrative, 20 capoluoghi al voto: il centrosinistra scommette su Venezia, il centrodestra su Reggio Calabria

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