Il centrodestra diviso ha consegnato la città agli avversari | Di Mauro analizza il vantaggio di Sodano

Il candidato del centrosinistra ha raggiunto circa il 40% dei voti, risultando in vantaggio. La divisione del centrodestra è stata indicata come un elemento che ha favorito gli avversari, consegnando la città a loro. Restano ancora da scrutinare alcune sezioni, ma il dato attuale evidenzia una differenza significativa rispetto agli altri candidati.

“Il candidato del centrosinistra è avanti ed prossimo a una cifra importante, quella del 40%. Vediamo cosa succede nelle nelle sezioni che mancano ma è un risultato che bisogna riconoscere importante, che segna per la città un errore grave: la divisione del centrodestra”. Queste le prime parole. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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