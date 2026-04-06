Centrodestra ancora diviso fra Catalano e Firetto | passo indietro di Di Mauro per l' unità?

Domani inizia una nuova settimana di tensioni nella politica locale, con il centrodestra ancora diviso tra le candidature di Catalano e Firetto. In teoria, alle forze di Forza Italia, Mpa-Grande Sicilia e Udc spetta la scelta di sostenere Daniela Catalano. Tuttavia, nel panorama politico si parla anche di un possibile passo indietro di Di Mauro per favorire l’unità del fronte. La situazione rimane incerta, con i partiti che attendono sviluppi.

Comincia domani l’ennesima “settimana di passione” della politica agrigentina. In teoria lo schieramento di Centrodestra avrebbe già le idee chiare: Forza Italia, Mpa-Grande Sicilia e Udc avrebbero già deciso di candidare Daniela Catalano. Lega e Democrazia Cristiana, invece, avrebbero trovato la convergenza su Lillo Firetto e con loro ci sarebbe anche Fratelli d’Italia. Almeno una parte. Fin qui tutto in teoria. In pratica Fratelli d’Italia, o almeno una parte di questi, vorrebbe provare ancora una volta a compattare lo schieramento, chiedendo però un nome alternativo a Daniela Catalano non particolarmente gradita a una parte del partito della Meloni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Angiolini ci ripensa? Nel centrodestra volano gli stracci e Beppe fa un passo indietroOh che succede in città? Pare che la corsa di Beppe Angiolini verso Palazzo Cavallo si sia già messa di traverso.

Temi più discussi: Comunicazione Italiana; Forza Italia tira dritto Previde Massara è il nostro candidato; Centrodestra viadanese diviso tra Azzi e Cavatorta, che si contendono alleanze e consenso; Centrodestra, macché unità: ancora nessun accordo sul candidato unico.

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Brindisi e rottura finale, il centrodestra si divideOre contate per il centrodestra: entro martedì il candidato o liberi tutti. Un'alzata di calici per augurarsi buona Pasqua ma di fatto nessuna pace all'orizzonte per i partiti ... ilmattino.it

Nuova legge elettorale, maggior governabilità o rappresentanza Il disegno di legge del centrodestra Leggi qui - https://www.ilriformista.it/nuova-legge-elettorale-maggior-governabilita-o-rappresentanza-il-disegno-di-legge-del-centrodestra-506997/ facebook

La Supermedia YouTrend registra il calo di FdI al 27,9%, mentre crescono alleati e opposizioni. Il centrosinistra allargato supera di poco il centrodestra (45,2% vs 44,8%), confermando un riequilibrio dopo il referendum sulla giustizia #SkyInsider x.com