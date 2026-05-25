Il centro d’arte Raffaello accoglie le opere di Mr Savethewall

Il centro d’arte Raffaello presenta una nuova esposizione con le opere di Mr. Savethewall, artista noto per il suo stile riconoscibile nella scena pop contemporanea. Questa acquisizione segue le precedenti di artisti come Marco Lodola, Claudio Malacarne e Angelo Accardi. La mostra evidenzia l’interesse del centro verso artisti di rilievo nel panorama artistico attuale. Le opere di Mr. Savethewall saranno visibili presso la galleria fino a data da definire.

Dopo Marco Lodola, Claudio Malacarne e Angelo Accardi, una nuova, prestigiosa acquisizione per il “Centro d’arte Raffaello”, che annuncia l’ingresso in galleria di una tra le voci più riconoscibili della scena pop contemporanea. Si tratta di Mr. Savethewall, nome d’arte di Pierpaolo Perretta: un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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