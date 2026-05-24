Docenti picchiati a Parma Il mio collega preso a cinghiate E’ bastato un rimprovero per far scattare la rabbia del branco

Due insegnanti sono stati aggrediti a Parma da un gruppo di studenti. Secondo quanto riportato, un rimprovero ha scatenato la violenza, con uno dei docenti colpito con una cinghia. La vicenda si è svolta in un contesto di aggressioni collettive, caratterizzate da comportamenti di gruppo. La notizia è stata pubblicata sulla GazzettadiParma, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze legali.

Arrivano altri particolari sulle vicende che hanno visto due docenti di Parma aggrediti da un gruppo di studenti, che, almeno secondo il raccolto comparso sulla GazzettadiParma, ha agito come un branco. Il motivo dell’aggressione, secondo il racconto di uno dei due docenti che ha deciso di parlare, sarebbe partito da un gesto educativo da parte del docente stesso, aver ripreso uno studente per un calcio ad una lattina che ha colpito un auto in sosta. “Lo richiamo perché è una cosa senza senso, illogica, e soprattutto da maleducati“, dice alla Gazzetta. Da qui la reazione dello studente “Tu chi c.. sei? La macchina è tua?“, da lì un botta e risposta che sfocia all’uscita di scuola con il ragazzo accompagnato da sette altri giovani. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Docenti picchiati a Parma, “Il mio collega preso a cinghiate”. Erano in otto contro due, il tutto scaturito da futili motiviDue docenti sono stati aggrediti da un gruppo di otto studenti in una scuola di Parma.

Un gruppo di studenti picchia due docenti a Parma, "per un rimprovero"Due insegnanti sono state aggredite a Parma da un gruppo di studenti, che le hanno picchiate e spinte dopo un rimprovero.

Temi più discussi: Docenti picchiati a Parma nei pressi di una scuola superiore; Gilda: 'Due docenti picchiati in un parco a Parma, servono interventi'; Docenti picchiati a Parma, il provveditore: Fermezza ma scuola deve educare non sanzionare; Docenti picchiati a Parma, Il mio collega preso a cinghiate. Erano in otto contro due, il tutto scaturito da futili motivi.

@GiovyDean Perché i docenti picchiati a Parma da un gruppo di studenti maranza non sporgeranno denuncia contro i loro carnefici? Perché la narrazione immigrazionista a cui hanno aderito con una cieca Fede ha priorità su tutto, persino sulla loro incolumit x.com

Docenti picchiati a Parma, Il mio collega preso a cinghiate. Erano in otto contro due, il tutto scaturito da futili motiviArrivano altri particolari sulle vicende che hanno visto due docenti di Parma aggrediti da un gruppo di studenti, che, almeno secondo il raccolto comparso sulla GazzettadiParma, ha agito come un branc ... orizzontescuola.it

Docenti picchiati in un parco a Parma, la vicinanza di Valditara: i prof non sporgeranno denunciaL'aggressione ripresa in un video girato sui social. Al vaglio provvedimenti disciplinari, rende noto l'istituto superiore vicino al quale si è verificata la colluttazione. Valditara: Vicinanza a i ... rainews.it