Il prezzo del diesel ha superato i 2 euro al litro, tornando ai livelli di qualche tempo fa. Dopo la riduzione dello sconto sulle accise da 20 a 10 centesimi, il costo alla pompa è aumentato, rendendo più pesante il bilancio di chi ha bisogno di rifornirsi. La decisione ha portato a un incremento immediato del prezzo, confermando le preoccupazioni degli automobilisti.

C’era da aspettarselo: la recente conferma del taglio delle accise, con lo sconto di 5 centesimi confermato sulla benzina ma ridotto da 20 a 10 centesimi sul diesel, avrebbe avuto ripercussioni significative per gli automobilisti. E infatti gli effetti non hanno tardato ad arrivare, con il gasolio che, dopo appena due settimane, è tornato sopra la soglia dei 2 euro al litro. Rincari che si registrano nonostante le quotazioni dei prodotti raffinati sui mercati internazionali continuino a scendere. Il Brent, infatti, ha aperto la giornata sotto i 100 dollari al barile, segnale che i mercati stanno scommettendo su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto e riaprire il nevralgico snodo dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il caro carburanti resta un’emergenza: con il taglio dello sconto, il diesel torna a volare e sfonda quota 2 euro al litro

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Decreto Carburanti 2026: il taglio accise non basta più

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