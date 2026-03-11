Carburanti prezzi oggi | diesel oltre i 2 euro litro benzina sfonda quota 1,8
Oggi i prezzi dei carburanti continuano a salire, con il diesel che supera i 2 euro al litro e la benzina che sfonda quota 1,8 euro. I mercati petroliferi restano molto volatili, con quotazioni che oscillano e registrano ancora livelli record, dopo un calo importante avvenuto ieri. La situazione rimane molto instabile e segnata da forti variazioni quotidiane.
(Adnkronos) – Mercati petroliferi ancora estremamente agitati, con quotazioni in saliscendi: ieri tonfo per benzina e gasolio, che restano tuttavia su livelli record. E questa mattina già si torna a salire. Sui prezzi medi praticati alla pompa si riversano intanto i rialzi registrati ieri sui prezzi consigliati: la benzina sfonda così quota 1,8 eurolitro in. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
