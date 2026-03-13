Sant' Egidio festeggia i 58 anni di attività con il cardinale Zuppi

Nella basilica della Santissima Annunziata del Vastato di Genova si sono svolte le celebrazioni per il 58esimo anniversario della Comunità di Sant’Egidio, con la partecipazione del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. L’evento ha visto riuniti membri della comunità e fedeli per commemorare l’anniversario e celebrare l’attività svolta nel corso degli anni.

Amici, sostenitori, gente di ogni età e condizione sociale insieme a senza fissa dimora, anziani e rifugiati venuti con i corridoi umanitari si sono radunati per i festeggiamenti.

