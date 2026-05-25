Il capogruppo all' Ars della Dc sbotta | Stiamo regalando Agrigento ad altri per colpa di lotte intestine

Il capogruppo della Dc all'Ars ha accusato le lotte interne di aver causato la perdita di controllo su Agrigento, definendola come un regalo agli altri. Ha inoltre affermato che in Sicilia, quando il Centrodestra riesce a collaborare con responsabilità, ottiene sempre risultati positivi. La sua dichiarazione evidenzia le tensioni politiche interne e il legame tra unità e successi elettorali nella regione.

"Dove il Centrodestra riesce a fare sintesi con un grande senso di responsabilità in Sicilia vince sempre. Purtroppo le lotte intestine a volte prevalgono, lo stiamo vedendo anche ad Agrigento, una città dove avremmo dovuto vincere con il 60%, invece non siamo stati capaci. Uso il plurale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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