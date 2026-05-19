Le elezioni comunali ad Agrigento si avvicinano e il centrodestra si presenta con un quadro diviso, dopo aver attraversato settimane di tensioni e cambi di strategia. Nonostante incontri e comunicati ufficiali, la coalizione non è riuscita a individuare un candidato unico, portando alla candidatura di due persone diverse. La situazione interna al centrodestra riflette le tensioni tra i vari schieramenti e le difficoltà nel trovare un accordo condiviso. La campagna elettorale si concentra ora sui quattro candidati in corsa.

Tra incontri, annunci e smentite il centrodestra non ha trovato la quadra e così corre con due diversi candidati sindaco alle elezioni comunali di Agrigento. È stato impossibile raggiungere un accordo su un nome unitario. Più difficile di rintracciare i tombini con il metal detector, come sono stati costretti a fare, lo scorso anno, gli operai per rimediare al danno causato dall’asfalto steso in fretta e in furia sulle strade agrigentine per accogliere il presidente Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Il flop della prima Capitale del governo di Giorgia Meloni – tra gaffe, continui intoppi organizzativi e bocciatura della Corte dei conti sull’utilizzo dei circa sei milioni di euro di fondi – fa inevitabilmente da sfondo a questa tornata elettorale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Centrodestra diviso e gli strascichi del flop di Capitale della Cultura: Agrigento al voto con 4 candidati sindaco e lotte intestine

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