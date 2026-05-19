Centrodestra diviso e gli strascichi del flop di Capitale della Cultura | Agrigento al voto con 4 candidati sindaco e lotte intestine

Da ilfattoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni comunali ad Agrigento si avvicinano e il centrodestra si presenta con un quadro diviso, dopo aver attraversato settimane di tensioni e cambi di strategia. Nonostante incontri e comunicati ufficiali, la coalizione non è riuscita a individuare un candidato unico, portando alla candidatura di due persone diverse. La situazione interna al centrodestra riflette le tensioni tra i vari schieramenti e le difficoltà nel trovare un accordo condiviso. La campagna elettorale si concentra ora sui quattro candidati in corsa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tra incontri, annunci e smentite il centrodestra non ha trovato la quadra e così corre con due diversi candidati sindaco alle elezioni comunali di Agrigento. È stato impossibile raggiungere un accordo su un nome unitario. Più difficile di rintracciare i tombini con il metal detector, come sono stati costretti a fare, lo scorso anno, gli operai per rimediare al danno causato dall’asfalto steso in fretta e in furia sulle strade agrigentine per accogliere il presidente Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Il flop della prima Capitale del governo di Giorgia Meloni – tra gaffe, continui intoppi organizzativi e bocciatura della Corte dei conti sull’utilizzo dei circa sei milioni di euro di fondi – fa inevitabilmente da sfondo a questa tornata elettorale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

centrodestra diviso e gli strascichi del flop di capitale della cultura agrigento al voto con 4 candidati sindaco e lotte intestine
© Ilfattoquotidiano.it - Centrodestra diviso e gli strascichi del flop di Capitale della Cultura: Agrigento al voto con 4 candidati sindaco e lotte intestine
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Agrigento, corsa al sindaco: centrodestra diviso e campo largo in sfida? Domande chiave Chi potrà vincere la sfida tra i due candidati del centrodestra? Come influenzerà la disputa sul simbolo M5S la tenuta del campo...

Fondi, sfida elettorale: 5 candidati e un centrodestra diviso? Cosa sapere Fondi vota il 24 e 25 maggio con cinque candidati sindaco e 13 liste.

capitale della cultura centrodestra diviso e gliCapitale della cultura, per le finaliste il percorso continua oltre la candidaturaIl percorso delle dieci città finaliste a Capitale italiana della cultura 2028 va oltre la candidatura: con Cantiere Città, il ministero della Cultura e la Scuola nazionale del patrimonio e delle atti ... ansa.it

Centrodestra diviso a Fermo, FI molla la coalizione e corre per Scarfini. Gli azzurri appoggeranno i civici con una lista senza simbolo di partitoIl fronte del centrodestra si è spaccato. A mollare gli alleati della coalizione, dopo l'annuncio roboante di gennaio con tanto di foto di gruppo al seguito, è Forza Italia. Gli azzurri hanno deciso ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web