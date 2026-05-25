Elezioni il deputato Dc Carmelo Pace | Stiamo regalando Agrigento ad altri per colpa di lotte intestine

Un deputato della Democrazia Cristiana ha dichiarato che le lotte interne stanno portando alla perdita di Agrigento, consegnandola ad altri. Ha aggiunto che nelle elezioni in Sicilia, il Centrodestra ottiene sempre successo quando riesce a trovare sintesi e responsabilità. La sua analisi si concentra sulla situazione locale e sui risultati delle coalizioni di centrodestra nella regione. Non sono stati riportati altri dettagli o commenti ufficiali.

"Dove il Centrodestra riesce a fare sintesi con un grande senso di responsabilità in Sicilia vince sempre. Purtroppo le lotte intestine a volte prevalgono, lo stiamo vedendo anche ad Agrigento, una città dove avremmo dovuto vincere con il 60%, invece non siamo stati capaci. Uso il plurale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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