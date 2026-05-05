La nave da crociera Mv Hondius si trova al largo di Capo Verde, dove sono stati individuati cinque casi sospetti e due confermati di hantavirus tra i passeggeri. Tutti sono stati isolati nelle proprie cabine mentre le autorità sanitarie monitorano la situazione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta considerando l’ipotesi di un’evacuazione per motivi di sicurezza e per contenere il contagio. La nave rimane ferma in mare in attesa di ulteriori decisioni.

L’ Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando l’evacuazione della Mv Hondius, la nave da crociera rimasta bloccata in mare a causa di un focolaio di hantavirus a bordo. Con un bilancio di tre vittime accertate e la necessità di gestire un’emergenza sanitaria complessa in un ambiente confinato, il piano operativo prende forma e punta verso l’arcipelago spagnolo delle Canarie per consentire la messa in sicurezza dei viaggiatori. I casi accertati. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Oms, al 4 maggio 2026 sono stati identificati sette casi: due confermati in laboratorio e cinque sospetti. Il bilancio comprende tre decessi, un paziente in condizioni critiche e tre persone con sintomi lievi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “5 casi sospetti e due confermati di hantavirus, i passeggeri sono isolati nelle cabine”: la nave da crociera Mv Hondius ferma al largo di Capo Verde, Oms valuta l’evacuazione

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