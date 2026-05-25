La metrotranvia Milano-Seregno resta incompleta, con lavori ancora da terminare. La questione ha scatenato tensioni tra le autorità e i sindacati, che si sono scontrati su come procedere. Alcuni rappresentanti chiedono di accelerare i tempi, mentre altri evidenziano criticità legate alle modalità di realizzazione e alle risorse impiegate. La discussione si è accesa, rivelando divisioni tra le parti coinvolte nel progetto.

Tutti d’accordo sul futuro della metrotranvia Milano-Seregno: è da completare. Con qualche distinguo, se non addirittura con fratture profonde. All’incontro organizzato dalla sede territoriale monzese di Assolombarda, per cercare di risolvere il problema, non è mancato lo scontro. Al punto che i sindacati, al termine dell’intervento del consigliere regionale Alessandro Corbetta, si sono alzati e hanno abbandonato il tavolo. Corbetta minimizza l’accaduto, nel tentativo di mantenere l’attenzione generale sul problema metrotranvia, ma confessa di essere rimasto incredulo. "Era un incontro come tanti, certamente su un tema importante per il territorio brianzolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caos metrotranvia. Scintille con i sindacati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atm, nuove scintille con i sindacati: “Massima apertura ma prima stop agli scioperi”Si riaccende il confronto tra l’azienda di trasporto pubblico e le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori a Messina.

Milan nel caos: Cardinale, scintille con Marotta! Arriva Joe Gomez? Ecco la nuova magliaIl mercato del Milan si anima con voci di un possibile acquisto di Joe Gomez, mentre sul fronte interno si registrano tensioni tra il dirigente e il...