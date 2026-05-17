Milan nel caos | Cardinale scintille con Marotta! Arriva Joe Gomez? Ecco la nuova maglia

Il mercato del Milan si anima con voci di un possibile acquisto di Joe Gomez, mentre sul fronte interno si registrano tensioni tra il dirigente e il nuovo presidente del club. Le discussioni tra le due figure sono state pubblicamente visibili nelle ultime settimane, creando scompiglio tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Intanto, circolano indiscrezioni sulla presentazione di una nuova maglia, che potrebbe essere annunciata a breve. La situazione resta molto movimentata, con sviluppi ancora da definire.

Il possibile arrivo di Joe Gomez, il gesto di Luka Modric, la nuova maglia del Milan e la risposta di Giuseppe Marotta a Cardinale. Questo e molto altro: la rassegna di Pianeta Milan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. I fatti del giorno, tra obiettivi di mercato e campo, con l'imminente partita con il Genoa: Il mercato: Spunta nuovamente il nome di Joe Gomez per la difesa, ma chi è? La nuova maglia: spunta nei negozi la nuova possibile divisa del Milan, senza però che sia stata presentata: è la definitiva? La risposta di Marotta a Cardinale: Giuseppe Marotta non ha peli sulla lingua, e ha deciso di rispondere al patron rossonero Nelle prossime schede potete trovare le news che abbiamo voluto analizzare per tutti voi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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