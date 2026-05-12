Atm nuove scintille con i sindacati | Massima apertura ma prima stop agli scioperi

Si riaccende il confronto tra l’azienda di trasporto pubblico e le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori a Messina. Dopo settimane di tensione, l’azienda ha dichiarato di essere disponibile a un dialogo aperto, ma ha anche chiesto di sospendere gli scioperi in programma. La questione riguarda le richieste dei sindacati e le risposte dell’azienda, che si sono susseguite negli ultimi giorni, creando un clima di confronto e di alcune tensioni.

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