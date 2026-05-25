Il business della salute a Napoli | tra fatturati e guadagni i numeri da capogiro delle farmacie napoletane
A Napoli, le farmacie hanno ampliato l’offerta, includendo servizi di prevenzione, telemedicina e benessere, oltre alla vendita di farmaci. I numeri sui fatturati mostrano guadagni elevati, confermando il ruolo crescente di queste strutture come centri di salute integrata. La trasformazione ha portato a un aumento delle entrate, con un mercato in espansione che supera i modelli tradizionali di distribuzione farmaceutica.
Non più solo aspirine e ricette mediche. A Napoli le farmacie si sono trasformate in veri e propri hub della salute, dove alla tradizionale distribuzione di farmaci si affiancano servizi di prevenzione, telemedicina e benessere avanzato. Questa evoluzione dell’offerta ha reso le farmacie punti di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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