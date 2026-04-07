Insigne incanta con il Pescara | numeri da capogiro per l' ex capitano del Napoli

Lorenzo Insigne torna a giocare con il Pescara dopo aver passato le ultime stagioni in MLS con il Toronto. L’ex capitano del Napoli ha preso subito il ruolo di protagonista, contribuendo con numeri importanti alla squadra abruzzese. La formazione si trova in una fase critica della stagione, impegnata nella lotta per non retrocedere. Insigne ha già mostrato di essere un elemento di spicco nel nuovo contesto.

È un ritorno in grande stile quello di Lorenzo Insigne al Pescara. L'ex capitano del Napoli, dopo le stagioni in MLS con la maglia del Toronto, è diventato subito il trascinatore della squadra abruzzese, impegnata nella dura lotta per evitare la retrocessione. Uno stato di forma eccellente che potrebbe, chissà, restituirgli la Serie A nella prossima stagione, magari coronando il sogno di poter chiudere la carriera in azzurro. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Insigne: "La mia vittoria è stata giocare 12 anni nel Napoli. Vergara può essere il mio erede" Napoli, De Bruyne e il sogno scudetto: "Eravamo a - 14, ora a - 7. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Insigne: Il mio sogno ora è la salvezza con il PescaraIl sogno realizzato? L'Europeo con la Nazionale. Quello ancora da realizzare? La salvezza con il Pescara. L'incubo? Non salvare il Pescara. Lorenzo Insigne, un marziano in riva all'Adriatico, ha ris ... ilpescara.it

Insigne torna al gol con il Pescara 14 anni dopo l'ultima volta: a segno nel 2-1 contro il Palermo in serie BLorenzo Insigne, 35 anni il 4 giugno, torna al gol all’Adriatico, con la maglia del Pescara, dopo 5.041 giorni. L’ultima volta fu quasi 14 anni fa (per la precisione 13 anni, 9 mesi e 29 giorni): il ... corriere.it

Lorenzo Insigne incanta ancora. Davvero non meritava un'altra chance in Serie A Il post di DAZN scatena il dibattito tra i tifosi. E voi, cosa pensate Lorenzo poteva fare ancora la differenza - facebook.com facebook