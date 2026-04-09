Luka Modric ha giocato oltre 2.500 minuti in Serie A durante la sua prima stagione con il Milan, diventando il giocatore con il maggior minutaggio nel club. La sua presenza in campo si è tradotta in prestazioni di rilievo, evidenziando il suo ruolo chiave all’interno della rosa. Con Allegri in panchina, il centrocampista ha mostrato continuità, contribuendo con numeri significativi e assumendo un ruolo di leadership tra i compagni.

C'è un dato che racconta meglio di qualsiasi commento la stagione rossonera: l’unico centrocampista del Milan ad aver superato i duemila minuti in Serie A è Luka Modric. E non di poco. Come sottolineato anche dalla 'Gazzetta dello Sport' Il croato ha totalizzato 2.546’, oltre 620 in più del secondo più impiegato, Adrien Rabiot (1.920’). Un’enormità, soprattutto considerando i 40 anni compiuti. A inizio stagione, uno scenario simile non era affatto scontato. Nessun dubbio sulla qualità dell’ex Real Madrid, ma tra età, concorrenza e nuovi arrivi (Ardon Jashari, Samuele Ricci e lo stesso Rabiot) l’idea era quella di una gestione più equilibrata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’intramontabile Luka Modric: numeri da capogiro. Analisi della sua prima stagione al Milan

Cosa serve al Milan per vincere lo Scudetto: analisi, statistiche e numeri della stagioneIl percorso stagionale del Milan, guidato da Massimiliano Allegri, viene analizzato per delineare le reali possibilità di successo nella corsa allo...

Milan, Jashari e le parole al miele per Modric: “Avere Luka in squadra è incredibile”Nella lunga intervista di Ardon Jashari ai microfoni di 'Milan Tv', il centrocampista rossonero si è soffermato in modo particolare sul compagno di...

La carriera di Modric non sarebbe stata la stessa senza il conflitto tra Croazia e SerbiaLa lunga carriera di Luka Modric sembra proseguirà ancora per un po'. Questa sera scenderà in campo con la maglia del Milan, contro il Napoli. ilnapolista.it

Prima cerca la remuntada, poi siederà dietro a una scrivania: Modric acquista una quota dello SwanseaMercoledì c’è la sfida all’Arsenal e Luka Modric a quasi 40 anni sogna di portare un’altra volta il Real Madrid sul tetto d’Europa. La Champions è da sempre l’ossessione dei blancos, ma c’è da fare un ... gazzetta.it