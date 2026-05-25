Il biopic su Michael Jackson ha mantenuto incassi record a poco più di un mese dalla sua uscita, continuando a dominare le classifiche globali. La pellicola ha suscitato grande interesse tra i giovani della Generazione Z, contribuendo a riportare il cantante ai vertici delle charts internazionali.

A poco più di un mese dall’uscita, il biopic su Michael Jackson continua a macinare incassi record in tutto mondo. Un successo che forse in pochi prevedevano, ad oggi ha incassato la cifra record di quasi 800 milioni di dollari. Parallelamente, nella classifiche musicali, le sue canzoni sono tornate prepotentemente ai vertici, con la Gen Z ad ascoltae tutto il catalogo ( Billie Jean è attualmente numero 1 della Global Chart di Spotify). “Michael”, Milano si inchina al mito: la Rinascente diventa un palcoscenico a LED X Leggi anche › Tutto su Jaafar Jackson, il nipote che interpreta suo zio nel biopic “Michael” Michael Jackson di nuovo sul tetto del mondo: gli incassi record del biopic Michael. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il biopic ha fatto presa sulla Gen Z, che ha fatto tornare il Re del Pop ai vertici delle charts globali

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