Milik Juve il fisioterapista rivela | Ha una forza mentale che in pochi altri ho visto Ha fatto tutto per tornare a questi livelli

Milik Juve, il fisioterapista rivela: «Ha una forza mentale che in pochi altri ho visto». Le dichiarazioni di chi ha seguito il polacco fino al rientro. Arnaud Chabert, fisioterapista che ha lavorato con Milik in questi anni, ha parlato così del polacco, rientrato nell’ultima sfida contro il Sassuolo. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO INCONTRO – « Ci siamo incontrati quando lui era a Marsiglia. Io sono un fisioterapista e lavoro individualmente con i calciatori. Ho iniziato a lavorare con lui anche oltre il contesto del club e non ci siamo più lasciati, l’ho seguito anche alla Juve » PERCORSO – « Ha fatto un primo intervento che non è andato così bene e poi un secondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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