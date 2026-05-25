Il Barocco attraverso i nostri occhi | mostra alla Galleria Manoni 2.0
Dal 30 maggio al 6 giugno, la Galleria Manoni di Corso Garibaldi 55A ospiterà la mostra “Il Barocco attraverso i nostri occhi”. L’esposizione presenta opere create dagli studenti del corso di pittura 2025-2026, tenuto dal Maestro Alvaro Lucchi presso Auser. La mostra si concentra sulle interpretazioni artistiche del periodo barocco, realizzate dagli allievi. L’evento è aperto al pubblico e si svolge nella sede della galleria durante la settimana indicata.
Dal 30 maggio al 6 giugno la Galleria Manoni di Corso Garibaldi 55A ospiterà la mostra “Il Barocco attraverso i nostri occhi”, che presenta una selezione delle opere realizzate dagli allievi del corso di pittura 2025-2026 condotto dal Maestro Alvaro Lucchi presso Auser. Da ottobre 2025 a maggio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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