Il Barocco attraverso i nostri occhi | mostra alla Galleria Manoni 2.0

Da forlitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 30 maggio al 6 giugno, la Galleria Manoni di Corso Garibaldi 55A ospiterà la mostra “Il Barocco attraverso i nostri occhi”. L’esposizione presenta opere create dagli studenti del corso di pittura 2025-2026, tenuto dal Maestro Alvaro Lucchi presso Auser. La mostra si concentra sulle interpretazioni artistiche del periodo barocco, realizzate dagli allievi. L’evento è aperto al pubblico e si svolge nella sede della galleria durante la settimana indicata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 30 maggio al 6 giugno la Galleria Manoni di Corso Garibaldi 55A ospiterà la mostra “Il Barocco attraverso i nostri occhi”, che presenta una selezione delle opere realizzate dagli allievi del corso di pittura 2025-2026 condotto dal Maestro Alvaro Lucchi presso Auser. Da ottobre 2025 a maggio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Inaugurata la mostra “Attraverso i nostri occhi”È stata aperta la mostra “Attraverso i nostri occhi” dedicata agli studenti dell’Istituto Superiore “Giovanni da Castiglione”.

Le opere di Enzo e Paolo Grande in mostra alla Galleria ManoniDal 19 al 26 maggio, la Galleria Manoni ospiterà una mostra dedicata alle opere di Enzo e Paolo Grande.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web