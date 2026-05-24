È stata aperta la mostra “Attraverso i nostri occhi” dedicata agli studenti dell’Istituto Superiore “Giovanni da Castiglione”. La mostra espone le opere create dagli studenti e resterà aperta al pubblico fino a una data da definirsi. L’evento si svolge in una sede cittadina e coinvolge i giovani artisti nel presentare le proprie creazioni. La mostra rappresenta un’occasione per mostrare il talento degli studenti e promuovere l’arte tra i giovani.

Arezzo, 24 maggio 2026 – . Protagonisti gli studenti dell’Istituto Superiore “Giovanni da Castiglione”. È stata inaugurata oggi la mostra fotografica “Attraverso i nostri occhi Raccontare Porta Romana attraverso la fotografia”, progetto nato dalla collaborazione tra l’Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni da Castiglione" e l’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese ICEC, con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino. L’iniziativa ha dato spazio alla creatività, alla sensibilità e alla visione dei giovani, chiamati a raccontare attraverso la fotografia la trasformazione di un luogo e il rapporto tra spazi, emozioni e comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurata la mostra “Attraverso i nostri occhi”

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