Le opere di Enzo e Paolo Grande in mostra alla Galleria Manoni

Dal 19 al 26 maggio, la Galleria Manoni ospiterà una mostra dedicata alle opere di Enzo e Paolo Grande. La rassegna, curata da Davide Boschini, presenterà una selezione di lavori realizzati dai due artisti, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare le loro creazioni in uno spazio espositivo dedicato. La mostra si inserisce nel calendario di eventi culturali promossi dal luogo.

Dal 19 al 26 maggio la Galleria Manoni ospiterà una mostra a cura di Davide Boschini dedicata ad Enzo e Paolo Grande. L’idea è quella di mettere a confronto due artisti, padre e figlio, protagonisti di due generazioni diverse dell’Arte Forlivese. Enzo Grande, di origini calabresi, scelse la.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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